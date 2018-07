Harvey Weinstein riskeert levenslang na klacht voor “meest ernstige seksuele misdrijven onder strafwet”

Met de huidige klachten tegen hem, riskeerde Harvey Weinstein al 25 jaar achter tralies, maar nu een derde slachtoffer naar voren gekomen is, zou dat wel eens kunnen oplopen tot levenslang. De openbare aanklager spreekt van de “meest ernstige seksuele misdrijven onder de strafwet van New York.”

“Een jury heeft Harvey Weinstein vandaag aangeklaagd op basis de meest ernstige seksuele misdrijven die er zijn onder de strafwet van New York. Deze klacht is het resultaat van de buitengewone moed die getoond is door de slachtoffers die naar voren gekomen zijn”, klonk het bij monde van de openbaar aanklager Cyrus Vance Jr. Hij riep meteen mogelijk andere slachtoffers van Weinstein nog op om naar de politie te stappen.

Bovenop de drie al lopende klachten tegen Weinstein komen er nu nog drie bij: een gedwongen seksuele handeling en twee gevallen van seksuele aanranding. Dat deelde het openbaar ministerie van New York maandag mee. Op misdrijven als seksuele aanranding staat een minimumstraf van tien jaar tot een maximumstraf van levenslang

In september verschijnt Harvey Weinstein voor de rechter. Op de vorige klacht pleitte hij al onschuldig en naar alle verwachting zal hij dat ook nu doen, al kwam er uit het kamp van Weinstein nog geen reactie op de nieuwe aanklachten.

#MeToo

Tientallen vrouwen hebben de 66-jarige Weinstein beschuldigd van seksuele aanranding. De berichtgeving over de beschuldigingen lokte in de herfst van vorig jaar onder het modewoord #MeToo wereldwijd debatten over seksuele intimidatie uit.