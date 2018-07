Mode Dior brengt ode aan de klassieke haute couture

Een ode brengen aan de meester, heet dan dan. Met klassieke jurken in een zandlopervorm en een nieuwe versie van het ‘bar’-jasje (denk: brede heupen en vleermuismouwen) grijpt ontwerpster Maria Grazia Chiuri terug naar de iconische silhouetten van Christian Dior en zijn New Look. Niet toevallig doet ze dat vooral in poedertinten en zwart, twee kleuren die het lichaam zo natuurlijk mogelijk accentueren – ook dat is een kenmerk van de klassieke haute couture. Maar Chiuri zou zichzelf niet zijn als ze er geen eigenzinnig accent aan toevoegde: ze haalt de klassieke Franse baret weer boven als accessoire, maar hangt ze haar modellen net zo goed een rebelse choker- hét ninetiesaccessoire bij uitstek- rond de hals.