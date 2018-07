Rode Duivels weten wie hen opwacht in mogelijke kwartfinale: Neymar knalt Brazilië langs Mexico met goal en assist

De Rode Duivels weten waar ze vanavond tegen Japan voor vechten. Brazilië klopte Mexico in de achtste finale en speelt in de kwartfinale dus tegen de Rode Duivels of Japan. Neymar was opnieuw de grote held bij Brazilië: hij scoorde één keer en gaf één assist in de 2-0 zege.

Brazilië had voor deze partij een reputatie hoog te houden , want sinds 1990 - ofwel zes WK’s op rij - haalden de Brazilianen altijd minstens de kwartfinale. Mexico daarentegen ging er in de vorige zes toernooien telkens uit in de achtste finale. Genoeg redenen voor beide teams om gemotiveerd aan de partij te beginnen. Het waren de Mexicanen die het meest furieus uit de startblokken schoten en meteen richting het doel van de Braziliaanse doelman Alisson trokken. Het eerste schot tussen de palen kwam echter van de schoen van Neymar na vijf minuten, maar Standard-goalie Ochoa bokste weg.

Mexicanen puffen na blitzstart

Mexico voerde nadien de druk op in het snikhete Samara. Vooral via de rechterflank, waar de Braziliaanse rechtsachter Fagner bijna een verkoudheid opliep door de snelle Carlos Vela, kwam veel dreiging en de Mexicanen jaagden de Braziliaanse spelers op. Lozano en Herrera zagen hun schoten echter afgeblokt worden of buiten de kooi van Alisson landen. Met zulke hoge temperaturen kon Mexico die hoge druk uiteraard niet volhouden, waardoor de Goddelijke Kanaries gaandeweg beter in de wedstrijd kwamen. Halverwege de eerste helft werd ook jonge ster Neymar helemaal wakker: na een knappe dribbel moest Ochoa redding brengen. Coutinho probeerde het ook, maar besloot over. Vlak voor de pauze moest Ochoa ook een strakke voorzet van Willian ontmijnen. De Mexicanen puften, maar hielden de 0-0 vast tot de rust.

Standard-doelman Ochoa keepte een sterke wedstrijd. Foto: REUTERS

De Brazilianen schakelden na de pauze een tandje bij en de Mexicanen kraakten al snel. Coutinho knalde op Ochoa, Neymar kon niet uithalen na een goede pass van Willian. Bij poging drie was het wel raak: na alweer een goede actie van Willian kon Gabriel Jesus net niet bij de bal, maar Neymar wel. De 1-0 stond op het bord. Mexico prikte meteen tegen, maar Ochoa moest opnieuw attent zijn op een schot van Coutinho. Aan de overzijde moest Alisson het eerste Mexicaanse schot tussen de palen - op naam van Vela - over de lat tikken.

Firmino haalt de trekker over

Los Tricolores moesten nu wel gaan komen en zo kregen de Brazilianen plots wat meer ruimte. Neymar kon niet profiteren, aan de overzijde moest Thiago Silva een schot van Guardado afblokken. Twintig minuten voor affluiten liet Neymar zich toch weer opmerken, dit keer door al dan niet een theaterstukje op te voeren naast het veld. Al had hij daar dit keer misschien wel reden toe: de neerliggende Braziliaanse ster kronkelde oncontroleerbaar over de grond toen Miguel Layun de bal van hem probeerde weg te halen. Daarbij ging de Mexicaan op de scheen van Neymar staan, maar de Braziliaan kon gewoon verder. Mexico probeerde wel druk te zetten, maar kwam niet langs het centrale duo Miranda-Thiago Silva.

Foto: Photo News

Het was wachten tot één van de Brazilianen de trekker zou overhalen en vlak voor het einde was het Firmino die de honneurs waarnam. Neymars schot werd nog met de voet beroerd door Ochoa, maar Firmino was goed gevolgd en schoot de 2-0 alsnog tegen de touwen. Einde verhaal voor Mexico, die na een knappe zege tegen Duitsland in hun openingswedstrijd alweer naar huis moeten. Brazilië wacht een kwartfinale tegen de Rode Duivels of Japan. Of hoe we plots een uitgelezen kans zouden kunnen hebben op revanche voor het WK 2002, toen Brazilië de sterk spelende Rode Duivels in de achtste finale uitschakelde na een afgekeurde goal van Marc Wilmots...