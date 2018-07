Elise Mertens gaat tegenstander Collins bestuderen op Youtube

Elise Mertens (WTA 15) staat dinsdag in de eerste ronde van Wimbledon tegenover de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 41). Om hun eerste onderlinge ontmoeting voor te bereiden, is Mertens van plan beelden van Collins op Youtube te bestuderen.

“Ik heb nog niet tegen haar gespeeld. Ik geloof dat ze hard op de bal slaat en dat haar forehand beter is dan haar backhand. Maar verder ... Ik ga dus wat beelden van haar op Youtube bekijken. Het wordt belangrijk goed op te slaan en agressief te spelen. Als je op gras in de verdediging wordt gedrongen, wordt het heel moeilijk.”

Mertens staat pas voor de tweede keer op de hoofdtabel van Wimbledon. Vorig jaar ging ze er meteen uit tegen Venus Williams. Toch is haar status veranderd na een halve finale op de Australian Open en een achtste finale op Roland Garros eerder dit jaar. De 22-jarige Limburgse won ook al vier WTA-titels.

“Ik ben de nummer 15 van de wereld. Dus ja, er is wat druk. Maar ik moet het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Het is gemakkelijk om te zeggen dat ik de achtste of kwartfinale zal halen. Misschien lukt dat niet. Ik voel me alleszins beter dan bij de start van het grasseizoen. Ik lees het spel beter. We zullen zien”, aldus Mertens, die ook in de kleedkamer aan een opmars bezig is. “Het klopt dat ik de kleedkamer mag delen met de toppers. Ik zit nu samen met Muguruza. En Kim Clijsters is er ook. Da’s leuk!”