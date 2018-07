Werkloosheidsgraad in Vlaanderen blijft zakken

De werkloosheidsgraad in Vlaanderen is de voorbije maand gedaald tot 6,02 procent. Dat blijkt uit de jongste werkloosheidsstatistieken van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). “6,02 procent is ook Europees een heel goed cijfer”, merkte Muyters op. Einde mei bedroeg de werkloosheidsgraad in Vlaanderen 6,04 procent.