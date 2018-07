Beyoncé moet van podium gered worden tijdens optreden

Beyonce en Jay Z zijn met hun On The Run II-tour in Polen aanbeland, maar daar liep het optreden niet meteen van een leien dakje. Queen Bey moest zelfs met een ladder van een podium gered worden als gevolg van een technisch defect. Enkele fans konden het gebeuren filmen.

Zelfs voor Beyoncé kan het al eens tegen zitten. Zo raakte ze tijdens haar optreden in Warschau vast te zitten op een 'vliegend' podium. Enkele roadies en securitypersoon snelden haar ter hulp door een ladder tegen het podium te plaatsen, maar veel zin om naar beneden te klimmen leek de superster niet te hebben. Hoe zou je zelf zijn in een strak pakje met daaronder ellenlange laarzen met hoge hakken aan?

Onder luide aanmoedigingen van het publiek en de hulp van vijf van haar mensen slaagde ze er uiteindelijk in om toch van de ladder af te dalen. Gelukkig voor de aanwezigen kon het concert daarna gewoon afgewerkt worden.