Karl Vannieuwkerke na zijn strijd tegen kanker: “De ziekte heeft mijn vrouw en mezelf uit elkaar gedreven”

“Ik kom uit een moeilijke periode. Maar er is absoluut rust gekomen in mijn leven.” Dat vertelde Karl Vannieuwkerke (47) aan Kim Brie op Radio 2, nadat hij door een zware periode ging. Een paar jaar geleden kon hij de strijd tegen kanker winnen, maar niet alvorens de ziekte zware wonden sloeg bij de sportjournalist.

“Ik moet mea culpa slaan. Ik wilde mijn twijfels niet delen. De ziekte heeft mijn vrouw en mezelf uit elkaar gedreven”, vertelt Vannieuwkerke. Al beseft hij ook dat de kanker niet het enige was wat hem en zijn vrouw Ellen Daems (49) naar andere wegen in het leven dreef. “Je evolueert ook als mens. We waren voordien ook al uit elkaar gegroeid”, klinkt het. Na achttien jaar en twee kinderen besloten ze dan ook eerder dit jaar een punt te zetten achter hun huwelijk.

Ook zijn vriendengroep ziet er nu heel anders uit. “Als je ziek bent, ontdek je vanzelf wie je echte vrienden zijn. 80% van de mensen die zijn weggevallen, kon ik vooraf al bepalen. In die andere 20% ben je ontgoocheld. Maar die moeten nu ook niet meer in de buurt komen”, vertelt hij eerlijk.

Nu heeft de man opnieuw de liefde gevonden bij Caroline Vereenooghe en dat maakt hem intens gelukkig. “Het is een zuiver verhaal. Mijn vrouw en ik zijn uit elkaar gegaan. Ik wilde het leven op mij laten afkomen maar na anderhalve maand passeert er een vrouw waarvan je denkt ‘wat overkomt mij hier?!’ Dan twijfel je geen seconde”, besluit hij.