Uitblaasconcert in Peer

Peer - Op zondag 1 juli vond in de Peerse harmoniezaal het 'Uitblaasconcert' plaats. Drie Peerse muziekverenigingen, de koninklijke fanfare Sint-Cecilia van Grote-Brogel, de koninklijke fanfare Sint Jozef Kleine-Brogel en de koninklijke harmonie van Peer, bliezen samen het muzikale werkjaar uit. Zij traden zowel apart als samen in één groot orkest op.

Er werd geblazen zondagnamiddag in de harmoniezaal, niet alleen door de drie aanwezige korpsen, maar ook door het publiek. Door het warme weer vond het concert binnen plaats. De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia van Grote-Brogel met dirigent Adri Rietveld beet de spits af met onder andere een eerbetoon aan Frank Sinatra. Vervolgens kwam de koninklijke harmonie van Peer onder leiding van Kevin Houben aan de beurt. In hun programma zat zowaar een Japans volksliedje, een voorbode voor de match van maandag 2 juli? De koninklijke fanfare Sint Jozef Kleine-Brogel en haar dirigent Gunther Kerkhofs sloten het rijtje af. Zij sloten af met het sfeerrijke Funk Attack.

De drie orkesten verzamelden aan het eind van het concert nog samen in een grote ‘massed band’ voor drie zomerse werkjes. Het was een mooie muzikale namiddag met de nodige knipogen naar het WK Voetbal. Achteraf was er nog een lekkere barbecue. Er werden alvast afspraken gemaakt om volgend jaar een nieuwe editie van het Uitblaasconcert te organiseren ergens in het Peerse land. U hoort er ongetwijfeld nog van!