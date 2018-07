Job in coffeeshop volstaat niet als uitleg positieve drugstest

Bilzen - Een 28-jarige Nederlander heeft maandagochtend zijn rijbewijs moeten inleveren na een positieve speekseltest. De uitleg van de man op het feit dat hij positief testte op marihuana was dat hij in een coffeeshop in Maastricht werkt. Hij was onderweg van een feestje in Hasselt naar huis toen hij in de Maastrichterstraat in Mopertingen voor onverantwoord rijgedrag aan de kant werd gezet. Hij had geen alcohol gedronken. Hij is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Door een dokter werd een bloedproef afgenomen. De Nederlander zal nog voor de politierechter mogen verschijnen. (mm)