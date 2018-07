Kunst in het dorp onthult laatste kunstwerken

Bilzen - Begin 2015 lanceerde de stedelijke Cultuurdienst 'Kunst in het dorp'. Het participatieve cultuurproject werd dit weekend voltooid met de inhuldiging van de laatste drie werken. Alle 17 Bilzerse woonkernen zijn nu uitgerust met een eigen kunstwerk.

Zaterdag 30 juni kwamen een honderdtal nieuwsgierigen om 13.30 uur een kijkje nemen aan basisschool ’t Willerke in Waltwilder. Er viel dan ook heel wat te beleven. Niet alleen werd het kunstwerk van Bart Derison onthuld, de school opende ook de nieuwe infrastructuur. Het werd een aangename opendeur waarop iedereen de kans kreeg de gerenoveerde gebouwen en de nieuwe speelplaats te bezichtigen. Het kunstwerk kreeg een tijdelijke plaats aan de school en verhuist binnenkort naar de nieuwe parochiezaal langs de oude pastorij.

Aansluitend was het de beurt aan de inwoners van Grote-Spouwen die om 15 uur aan de Blondeswinning het werk van Caroline Coolen vierden. De plaatselijke harmonie trok voor de gelegenheid in stoet van de oude naar de nieuwe zaal en bracht samen met het zangkoor het Limburgs volkslied op de binnenkoer van de prachtig gerenoveerde hoeve. Het werk kreeg een plek op het terras van de Blondeswinning die datzelfde weekend geopend werd met een heus dorpsfeest.

Als laatste in de rij was het op zondag 1 juli om 14 uur aan de Sint-Jozef parochie. De buurtbewoners van Eik, Heesveld en Spurk sloten Kunst in het dorp op een gezellige manier af. De Chiro jongens en meisjes van Eik hadden onder andere een traditionele Vlaamse kermis georganiseerd en het kinderkoor De Nachtegaaltjes verzorgde de muzikale toets. Het werk van Patrick Meylaerts kreeg een vaste stek op het veldje voor Café Jengske.