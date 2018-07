Boorsem / Maasmechelen - Een BMW die in Nederland werd gestolen, is maandagochtend volledig in de as gelegd op de pechstrook van de Ontsluitingsweg in Maasmechelen.

Het vuur werd even voor 4 uur opgemerkt. In de buurt van de auto was geen levende ziel te bekennen. Al snel bleek het te gaan om opzettelijke brandstichting. Het wrak werd voor sporenonderzoek getakeld.