Vergeten shampoomerk Timotei maakt comeback

De bewuste consument was in de jaren 70, 80 en 90 nog een pril begrip, maar wel eentje waar shampoomerk Timotei als 'natuurlijke haarverzorging' toen al handig op inspeelde. Het verdween echter van de markt, om nu een comeback te maken. Herinner jij je de reclamefilmpjes nog?

In menige Belgische badkamer stond enkele decennia geleden al eens een shampoofles van Timotei. Het Zweedse label werd vijftig jaar geleden opgericht en was een tijdje populair, maar verdween ook weer van het toneel. Tot nu, want het maakt een comeback en ligt opnieuw in de winkelrekken.

Het profileerde zich toen al als 'de natuurlijke haarverzorging' - denk maar aan de reclamespotjes met een blonde dame die in de natuur wandelt en baadt - en gaat nu op dat elan verder. Zowel de shampoo als conditioner is vrij van parabenen, siliconen en kleurstoffen, met focus op het 'pure' en natuurlijke ingrediënten.