Met deze oefeningen krijg je een strakke buik in tien minuten

Geen tijd om te sporten? Dan hebben we goed nieuws voor je, want dankzij personal trainer Tess van Beurden kost fit zijn je niet meer dan tien minuten per dag. In onze nieuwe reeks ‘Fit in tien minuten’ pakt ze elke week een zone van je lichaam aan, met eenvoudige oefeningen die je makkelijk thuis kan doen. Vandaag beginnen we met een strakke buik.

Meer fitnessinspiratie van Tess vind je op haar website FeelFanTesstic.com en op haar Instagram.

Klaar met sporten? Dan legt Tess je nog uit hoe je je lichaam kan stretchen met een ontspannende cooldown.

Dat was het voor deze week! Volgende week pakken we de bilspieren aan!