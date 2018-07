Genk -

Een nieuwigheidje in het stadion van KRC Genk is de aanleg van een strook met kunstgras in de blauwe clubkleur rondom het hele A-veld. Algemeen directeur Erik Gerits: “Met soms kleine ingrepen kan je toch een positief effect creëren. Maar natuurlijk blijven de prestaties op die groene rechthoek de basis van alles. Wij doen er in ieder geval alles aan om weer een competitieve ploeg op de been te krijgen.”