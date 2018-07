“Er bestaat niet zoiets als een normale vagina”

Nee, zoiets als een 'normale' vagina bestaat niet. Zo luidt het eindbesluit van een team van Zwitserse onderzoekers dat 650 exemplaren onder de loep heeft genomen en er de meetlat heeft naast gelegd. Een belangrijk resultaat, zeker in tijden waarin schaamlipcorrecties steeds populairder worden.

"Experts zijn verontrust over de enorme toename van het aantal schaamlipcorrecties", kopte de krant onlangs nog. Het is in geen tijd een van de populairste plastisch chirurgische ingrepen geworden. Nochtans komen vagina's in alle vormen en groottes en bestaat zoiets als een 'normale' vagina niet. Zwitserse onderzoekers kwamen tot die conclusie nadat ze de vulva's van 650 blanke vrouwen tussen 15 en 84 twee jaar lang hadden opgemeten.

De schaamlippen, clitoris, vaginale opening en het perineum werden daarbij allemaal mee in acht genomen. De vagina's bleken uiteindelijk zelfs zodanig variabel in grootte te zijn dat de researchers van het Lucerne Cantonal Hospital zich niet over een 'gemiddelde' wilden uitspreken. Hoewel ze dus op zoek gingen naar een standaard vagina, konden ze die finaal niet vinden.

Grote verschillen

Zo waren de gemiddelde binnenste schaamlippen 43 milimeter lang, maar vonden ze er tussen de 5 en 100 milimeter. Bij de buitenste schaamlippen was het gemiddelde 80 milimeter, maar waren de kleinste 12 milimeter en de grootste 180. Een clitoris schommelde dan weer tussen de 0,5 en 34 milimeter.