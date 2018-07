Hasselt / Genk / Boorsem / Maasmechelen -

Voortaan kan je Hasselt, maar ook Genk en Maasmechelen per Segway verkennen. Dat is een elektrisch aangedreven, zelfbalancerend vervoermiddel. In Antwerpen, Brussel en Gent zijn er al segways te zien. Je kan een Segway tour inboeken vanaf 4 personen. Wie mee wil moet wel 14 jaar oud zijn en minimaal 35 kilogram wegen. De Segway City Tours zijn een onderdeel van Jumpsquare op de Grenslandhallensite.