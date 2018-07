Belgisch gerecht verijdelt aanslag in Parijs: Iraans koppel opgepakt met materiaal om bom te maken

Het Belgisch gerecht heeft afgelopen zaterdag een Iraans koppel uit Wilrijk opgepakt in Sint-Pieters-Woluwe. Een belangrijke arrestatie, want in de wagen van de twee werden een ontstekingsmechanisme en materiaal om een bom te maken aangetroffen. Ze hadden plannen om een aanslag te plegen in Parijs, meldt VTM Nieuws.

De arrestatie gebeurde afgelopen weekend in de Brusselse wijk Stokkel. Het koppel, een man en een vrouw uit Iran, woonde in Wilrijk en was al gekend bij het gerecht. In hun wagen vond de politie volgens VTM Nieuws een ontstekingsmechanisme voor een bom en materiaal om zelf een bom te maken.

De twee zouden plannen gehad hebben om een aanslag te plegen op een politiek evenement in Parijs. Het parket geeft maandagnamiddag meer uitleg.