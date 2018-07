Verkiest Gano KRC Genk boven Standard?

Tot gisteravond was iedereen overtuigd dat Zinho Gano vandaag zijn handtekening zou zetten onder een vierjarig contract bij Standard. Maar het ziet er steeds meer naar uit dat niet de Luikse club maar wel Racing Genk vanaf dit seizoen een beroep kan doen op de diensten van de 24-jarige diepe spits. Na Standard bereikte ook Genk een akkoord met KV Oostende. En dus is de keuze aan Gano zelf: ofwel opnieuw samenwerken met zijn vroegere coach Philippe Clement ofwel in zee gaan met Michel Preud’homme. Volgens de laatste berichten ligt Genk in poleposition.