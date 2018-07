Maaseikse (51) strooit assen van haar ex uit in hondenhok: 1.500 euro boete

Maaseik - Een 51-jarige vrouw uit Maaseik is maandag in Hasselt veroordeeld tot het betalen van 1.500 euro boete, waarvan de helft met uitstel, nadat ze de assen van haar levensgezel uitgestrooid had in het hondenhok bij haar thuis. Volgens de veroordeelde was het de man zijn laatste wens. De moeder en broer van de overleden man claimden dat zij de helft van de assen hadden moeten krijgen zoals afgesproken. De rechter gaf hen gelijk op basis van een inbreuk op het Vlaams decreet inzake begraafplaatsen en lijkbezorging. De veroordeelde vrouw moet aan de nabestaanden een vergoeding van 3.376 euro betalen.

Het plotse overlijden van de man op 47-jarige leeftijd in februari 2014 dompelde de familie in diepe rouw. Hij overleed notabene in het bed van zijn nieuwe vriendin in Eindhoven wat de klap voor zijn ...