Actie bij FrieslandCampina Lummen: Boekhouders vrezen voor hun job

Lummen -

De boekhoudafdeling van het voedingsbedrijf FrieslandCampina in Lummen heeft deze voormiddag het werk neergelegd. Ze kregen daarbij de steun van hun collega’s van de vestiging in Aalter. De boekhouders van FrieslandCampina zijn ongerust omdat er plannen zijn om dergelijke ondersteunende diensten van de groep te centraliseren in Hongarije.