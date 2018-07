Beringen -

Omstreeks 06.30 uur vanmorgen is het plafond van één van de slaapkamers ten huize Sevim in Beringen naar onder gevallen. Zoontje Ali (20 maanden oud) werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. “Het was een ochtend die ik nooit zal vergeten”, zegt papa Cafer aangeslagen.