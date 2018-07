Deze programma’s mag u op 2 juli niet missen

Vanavond gaat alle aandacht naar België-Japan om 20 uur. Tennisliefhebbers kunnen om 21.30 uur op BBC2 terecht voor een overzicht van de eerste dag Wimbledon. Voor filmfans heeft CAZ de thriller ‘A Most Wanted Man’, terwijl NPO3 de muzikale komedie ‘Hairspray’ toont. Op de late avond start Canvas met een herhaling van de Amerikaanse documentaire over O.J. Simpson.

Hairspray

John Waters maakte in 1988 een film die in 2002 een Broadwaymusical werd en in 2007 opnieuw een film werd, dit keer met John Travolta in een vrouwenrol als de moeder van Tracy (een studente aan ...