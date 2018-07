Paris Hilton lanceert lijn met huidverzorgingsproducten

In de parfumwereld was ze al thuis, maar nu lanceert Paris Hilton (37) ook een eerste collectie met huidverzorgingsproducten. Het gaat onder meer om een oogcrème, een make-upremover, een serum en een gezichtscrème. De naam: Paris Hilton ProD.N.A.

Als Paris Hilton geen jetsetfeestjes afschuimt dan is ze bezig met ondernemen. Zo lanceerde ze onlangs nog een kledingcollectie die teruggrijpt naar haar bekendste looks uit de jaren 2000 en nu komt daar nog een lijn van huidverzorgingsproducten bij. Het gaat in eerste instantie om een oogcrème, een make-upremover, een serum en een gezichtscrème, maar verwacht wordt dat het aanbod nog zal uitbreiden.

De wereld van beauty is geen onbekend terrein voor de rijke erfgename. Zo heeft ze al sinds 2004 haar eigen parfummerk met 25 geurtjes. In november 2017 bracht ze nog een gezichtsspray uit die de naam Unicorn Mist kreeg en toen al liet ze weten dat het 'stijvollere' ProD.N.A zou volgen. De producten worden gemaakt met GenoMatrix, een nieuwe gepatenteerde stof die wordt gemaakt van microalgen uit de Middelandse Zee.