De Kardashians willen niet meer samenwerken met hun make-upartieste

Er zit blijkbaar een flink haar in de boter tussen de Kardashian-clan en hun make-upartieste en vriend des huizes Joyce Bonelli (37), die meer dan tien jaar bij hen in dienst was. Naar verluidt zouden ze haar hebben ontslagen en daar zou de nog niet gelanceerd make-uplijn van Bonelli iets mee te maken hebben.

Nog voor 'Keeping Up with the Kardashians' een van de bekendste realityprogramma's ooit werd, was Joyce Bonelli al in dienst bij de familie als hun make-upartieste. Door de jaren was zij dan ook vaak het brein achter enkele trendsettende looks, maar het heeft er alles van weg dat hun wegen nu uit elkaar zijn gegaan. "Ze werken niet langer met elkaar samen omdat het plaatje niet meer klopt", zegt een anonieme bron in US Weekly. "De familie spreekt niet langer met haar en ze heeft in geen maanden meer voor hen gewerkt."

Naar de reden voor de breuk blijft het voorlopig gissen, maar volgens de geruchten die de ronde doen zou de op til zijnde lancering van Joyce Bonelli Cosmétiques er voor iets tussen zitten. De make-upartieste wil in de komende maanden zelf haar eigen make-uplijn uitbrengen en zou daarmee de concurrentie aangaan met Kim en Kylie die met respectievelijk KKW Beauty en Kylie Cosmetics al een eigen label hebben.

Banden doorgeknipt

Ondertussen hebben de Kardashians, Jenners en hun vrienden op sociale media alle banden doorgeknipt met Bonelli en volgen ze haar niet langer. De make-upartieste zelf doet echter alsof er helemaal niets aan de hand is en deelt op regelmatige basis nog foto's van haar en de zussen. Zo wenste ze een paar dagen geleden Khloé nog een gelukkige verjaardag.