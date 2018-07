Chris Froome mag starten in de Tour nu UCI hem volledig vrij pleit in salbutamolaffaire: “Ik heb nooit getwijfeld”

De Internationale Wielerunie legt Chris Froome geen sanctie op in de salbutamolaffaire. Het dossier wordt gesloten, bevestigt UCI. De 33-jarige Froome krijgt dus geen straf en kan binnenkort een gooi doen naar een vijfde overwinning in de Ronde van Frankrijk. Organisator ASO heeft immers geen argument meer om hem te weerhouden uit de Tour de France.

LEES OOK: Wat betekent de vrijspraak van Chris Froome door UCI? Tourorganisatie heeft geen poot meer om op te staan

De renner van Sky testte vorig jaar op 7 september in de Vuelta, die hij won, positief op salbutamol, een middel tegen astma. In zijn urine werd twee keer de toegelaten hoeveelheid aangetroffen. Ondanks de positieve test besliste zijn ploeg Froome niet op non-actief te zetten.

Froome verzamelde een team experts en wetenschappers rond zich om zijn onschuld aan te tonen. Die strategie wierp zijn vruchten af want volgens de UCI “is er op basis van alle info die de renner heeft verstrekt geen reden om Froome te straffen”. De wielerunie zegt te beseffen dat de uitspraak veel stof tot discussie oplevert maar wijst er verder op dat de beslissing werd genomen “op basis van meningen van experten, het advies van WADA (het Wereldantidopingagentschap) en een volledige studie van alle elementen in de zaak”.

“De UCI hoopt dat de wielerwereld de focus nu weer kan richten op de komende wedstrijden op de wielerkalender”, besluit het bericht.c

Het nieuws komt er een dag nadat via de Franse krant Le Monde bekend raakte dat de Tour-organisatie ASO aan Team Sky had gevraagd om Froome thuis te laten zolang er geen uitspraak was in de salbutamolaffaire. Door deze uitspraak lijkt het blazoen van Froome net op tijd opgepoetst.

“Ik meende het dat mijn resultaten de tand des tijds zouden doorstaan”

“Ik ben heel blij dat de UCI mij vrijgesproken heeft”, reageerde Froome in een persbericht. “Deze beslissing is duidelijk een belangrijke zaak voor mij en het team, maar ook een belangrijk moment voor het hele wielrennen. Ik begrijp de geschiedenis van deze geweldige sport - goed en slecht. Ik heb mijn leiderspositie altijd zeer serieus genomen en ik doe de dingen altijd op de juiste manier. Ik meende het toen ik zei dat ik nooit een winnaarstrui zou onteren en dat mijn resultaten de tand des tijds zouden doorstaan.”

“Ik lijd van kinds af aan astma, ik wist dat ik niets fout had gedaan”

“Ik heb er nooit aan getwijfeld dat deze zaak zou worden afgewezen om de eenvoudige reden dat ik wist dat ik helemaal niets fout heb gedaan. Ik lijd van kinds af aan astma, ik weet precies wat de regels over mijn astmamedicatie en ik gebruik mijn puffer alleen om mijn symptomen binnen de toegestane limieten te beheersen.”

“Ik begrijp de frustratie over hoe lang de zaak aansleepte”

“Natuurlijk moest de UCI deze testresultaten van de Vuelta bekijken. Helaas bleven de details van de zaak niet vertrouwelijk, zoals zou moeten. Ik begrijp meer dan wie ook de frustratie over hoe lang de zaak aansleepte en de onzekerheid die dit heeft veroorzaakt. Ik ben blij dat het eindelijk voorbij is. Ik ben dankbaar voor alle steun die ik heb gekregen van het team en van vele fans over de hele wereld. De uitspraak van vandaag trekt een streep onder het hele verhaal. Het betekent dat we allemaal verder kunnen en focussen op de Tour de France.”

Grateful and relieved to finally put this chapter behind me, it has been an emotional 9 months. Thank you to all of those who have supported and believed in me throughout. pic.twitter.com/OGzsg83Gjj — Chris Froome (@chrisfroome) 2 juli 2018

Team Sky legt uit waarom “UCI hem wel moest vrijspreken”

“We hebben altijd het volledige vertrouwen behouden in de integriteit van Chris”, aldus teambaas Dave Brailsford. “We wisten dat hij de juiste medische begeleiding had gevolgd bij het controleren van zijn astma in de Vuelta en we waren er zeker van dat hij uiteindelijk zou worden vrijgesproken. Dat is ook waarom we besloten dat Chris mocht blijven racen terwijl het proces aan de gang was, in overeenstemming met de UCI-regels. Maar we zijn blij dat het nu is opgelost.”

“De verhoogde Salbutamol-waarde in zijn urine tijdens de Vuelta werd door de UCI en het WADA behandeld als een ‘veronderstelde’ schadelijke analyse (AAF), die ons ertoe aanzette om aanvullende informatie te verstrekken. Na een uitgebreid overzicht van die informatie, relevante gegevens en wetenschappelijk onderzoek, hebben de UCI en het WADA geconcludeerd dat er in feite geen AAF was en dat er geen enkele regel werd overtreden.”

“We hebben van in het begin gezegd dat er complexe medische en fysiologische problemen zijn die het metabolisme en de uitscheiding van Salbutamol beïnvloeden. Hetzelfde individu kan aanzienlijke variaties vertonen in testresultaten die gedurende meerdere dagen zijn genomen, terwijl exact dezelfde hoeveelheid Salbutamol werd gebruikt. Dit betekent dat het niveau van Salbutamol in één enkel urinemonster geen betrouwbare indicator is voor de geïnhaleerde hoeveelheid. Onderzoek van alle 21 testresultaten van Chris tijdens de Vuelta onthulde dat het resultaat van die 18e etappe binnen het verwachte variatiebereik lag en daarom consistent was met het feit dat hij een toegestane dosis Salbutamol had genomen.”

“Chris heeft bewezen dat hij een groot kampioen is - niet alleen op de fiets, maar ook door hoe hij zichzelf in deze periode heeft gedragen. Het was niet gemakkelijk, maar zijn professionaliteit, integriteit en goede houding onder druk waren een voorbeeld voor de sport. De grootste wielerwedstrijd ter wereld begint over vijf dagen. We kunnen niet wachten om weer te racen en Chris te helpen om het record van vijf zeges te bezorgen. “

Team Sky have welcomed the decision by the UCI to dismiss the case against Chris Froome.



> https://t.co/1O2QdOGDR9 pic.twitter.com/FU3GYoW5o4 — Team Sky (@TeamSky) 2 juli 2018

Zaterdag (7 juli) start de 105e Tour in de Vendée. Froome doet een gooi naar een vijfde eindzege en kan daarmee op gelijke hoogte komen van recordhouders Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Als de Brit het geel mee naar huis neemt, is het tevens de vierde grote ronde op rij die hij wint na de Tour 2017, de Vuelta 2017 en de Giro 2018