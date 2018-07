Ruben Bemelmans kijkt eerste duel op Wimbledon met vertrouwen tegemoet

Ruben Bemelmans (ATP 104) speelt maandagnamiddag in de eerste ronde van Wimbledon tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 42). De Limburger heeft na drie zeges in het kwalificatietoernooi veel vertrouwen en gelooft in zijn kansen.

“Eenvoudig wordt het niet. Hij slaat goed op en heeft veel kracht. Maar ik beschik over de middelen om het hem lastig te maken met mijn linkshandig spel. Die drie overwinningen in de kwalificaties hebben mij veel vertrouwen gegeven. Ik voel me goed en ga het maximum geven”, zegt Bemelmans.

Wimbledon is de grandslam die de 30-jarige Bemelmans het beste ligt. Hij staat in Londen voor de zesde keer op de hoofdtabel en haalde er vorig jaar de derde ronde. “Ik ben heel tevreden dat ik opnieuw de hoofdtabel heb gehaald. Wimbledon is mijn uitverkoren grandslam, het is een magische plaats”, zegt de Limburger. “Op gras voel ik me altijd goed. Het is een ondergrond die perfect geschikt is voor mijn agressief spel en ik kan er mooie dingen op tonen.”

Bemelmans en Johnson spelen maandagnamiddag de derde wedstrijd op court 15, volg het hier LIVE!