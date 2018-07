David Goffin begint als nummer 9 van de wereld aan Wimbledon

Er zijn weinig verschuivingen in de top van de nieuwe ATP-ranking. David Goffin behoudt zijn negende plaats en ook de rest van de top 15 blijft ongewijzigd.

De Spanjaard Rafael Nadal voert de ranglijst aan voor de Zwitser Roger Federer, die vanaf vandaag/maandag als titelverdediger op zoek gaat naar een negende eindzege op het gras van Wimbledon. De Duitser Alexander Zverev volgt op ruime afstand van de twee tenoren als nummer drie op de ranking.

Goffin staat negende maar heeft op Wimbledon geen punten te verdedigen. Vorig jaar miste hij het toernooi immers nadat hij op Roland Garros een enkelblessure had opgelopen. Zijn beste resultaat in de All England Club is een vierde ronde (in 2015 & 2016). De Luikenaar, de enige Belg in de top honderd, opent dinsdag met een duel tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP 51).

De mooiste sprong op de wereldranglijst komt deze week op naam van Mischa Zverev. De oudere broer van Alexander won zaterdag in Eastbourne zijn eerste ATP-titel. Op de ranking klimt de Duitser 26 plaatsen naar nummer 41. De Slovaak Lukas Lacko, verliezend finalist, wipt 21 posities omhoog en staat 73e.

De Bosniër Damir Dzumhur gaat na zijn toernooizege in Antalya zeven banken vooruit en belandt op plaats 23.

De ATP-ranking op maandag 2 juli (tussen haakjes de ranking van 25 juni):

1. (1) Rafael Nadal (Spa) 8770 punten

2. (2) Roger Federer (Zwi) 8720

3. (3) Alexander Zverev (Dui) 5755

4. (4) Juan Martin del Potro (Arg) 5080

5. (6) Marin Cilic (Kro) 5060

6. (6) Grigor Dimitrov (Bul) 4780

7. (7) Dominic Thiem (Oos) 3835

8. (8) Kevin Anderson (ZAf) 3635

++ 9. (9) David Goffin (BEL) 3110

10.(10) John Isner (VSt) 3045

11.(11) Diego Schwartzman (Arg) 2435

12.(12) Pablo Carreno Busta (Spa) 2145

13.(13) Sam Querrey (VSt) 2130

14.(14) Roberto Bautista Agut (Spa) 2120

15.(15) Jack Sock (VSt) 2110

16.(16) Fabio Fognini (Ita) 2030

17.(18) Kyle Edmund (Eng) 1950

18.(19) Nick Kyrgios (Aus) 1855

19.(20) Lucas Pouille (Fra) 1835

20.(21) Borna Coric (Kro) 1745

....

104.(104) Ruben Bemelmans 545

254.(256) Arthur De Greef 220

261.(245) Steve Darcis 211

303.(300) Julien Cagnina 173

304.(291) Christopher Heyman 173

348.(347) Yannick Mertens 129

365.(368) Kimmer Coppejans 120

367.(370) Joris De Loore 118

434.(439) Yannick Vandenbulcke 87

446.(451) Niels Desein 85

462.(463) Maxime Authom 80

500.(506) Jonas Merckx 70

513.(514) Zizou Bergs 65

524.(526) Clement Geens 63

539.(537) Germain Gigounon 60

564.(562) Romain Barbosa 56

565.(575) Jeroen Vanneste 56

624.(638) Yannick Reuter 44

695.(687) Maxime Pauwels 35

718.(716) Omar Salman 32

835.(838) Julien Dubail 20

1039.(1019) Jolan Cailleau 9

1201.(1202) Sander Gille 5

1277.(1275) Michael Geerts 4

1422.(1421) Benjamin Dhoe 3

1425.(1423) Laurens Verboven 2

1466.(1495) Victor Poncelet 2

1578.(1583) Simon Beaupain 2

1606.(1614) Seppe Cuypers 1

1606.(1614) Daniel Grunberger 1

1606.(1614) Alec Witmeur 1

1707.(1713) Gaetan De Lovinfosse 1

1773.(1713) Loic Cloes 1

1773.(1786) Philippe Gelade 1