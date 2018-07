Elise Mertens houdt stand op WTA-ranking, Flipkens wipt over Van Uytvanck

Elise Mertens behoudt vlak voor de start van Wimbledon haar vijftiende plaats op de wereldranglijst.

De Limburgse was afgelopen week aan de slag op het toernooi van Eastbourne. Ze sneuvelde er in de derde ronde (1/8e finale) tegen de Wit-Russische Aryna Sabalenka, die later (verrassend) de finale zou spelen.

Op Wimbledon staat Mertens in de eerste ronde tegenover de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 41). Twaalf maanden geleden moest ze het bij haar debuut op de hoofdtabel meteen opnemen tegen Venus Williams. Die bleek toen met 7-6 (9/7), 6-4 iets te sterk. Mertens heeft dus weinig punten te verdedigen op het Londense gras.

Kirsten Flipkens toonde vorige week dat ze de goeie vorm te pakken heeft. ‘Flipper’ won op het ITF-grastoernooi in Engelse Southsea (100.000 dollar) zowel het enkel- als dubbelspel. Op de ranking wint de halvefinaliste van Wimbledon 2013 zes plaatsen. Ze staat 45e en springt over Alison Van Uytvanck (47e, -1).

Yanina Wickmayer, de vierde Belgische vrouw op de hoofdtabel van Wimbledon, is nummer 101 (+1).

Helemaal bovenaan de WTA-ranking blijft de Roemeense Simona Halep de plak zwaaien voor de Deense Caroline Wozniacki, die in Eastbourne Sabalenka van de titel hield. De 20-jarige Wit-Russin wordt wel beloond met dertien plaatsen winst en staat nu 32e.

De Spaanse Garbine Muguruza, die op Wimbledon haar titel verdedigt, behoudt de derde stek voor de Amerikaanse Sloane Stephens en de Oekraïense Eline Svitolina.

De WTA-ranking op maandag 2 juli (tussen haakjes de ranking van 25 juni):

1. (1) Simona Halep (Roe) 7871 punten

2. (2) Caroline Wozniacki (Den) 6910

3. (3) Garbiñe Muguruza (Spa) 6550

4. (4) Sloane Stephens (VSt) 5463

5. (5) Elina Svitolina (Oek) 5250

6. (6) Caroline Garcia (Fra) 4960

7. (8) Petra Kvitova (Tsj) 4610

8. (7) Karolina Pliskova (Tsj) 4315

9. (9) Venus Williams (VSt) 3971

10.(11) Angelique Kerber (Dui) 3545

11.(10) Madison Keys (VSt) 3536

12.(12) Jelena Ostapenko (Let) 3437

13.(13) Julia Görges (Dui) 3210

14.(14) Daria Kasatkina (Rus) 3165

++ 15.(15) Elise Mertens (BEL) 2635

16.(16) Coco Vandeweghe (VSt) 2603

17.(17) Ashleigh Barty (Aus) 2435

18.(18) Naomi Osaka (Jap) 2350

19.(19) Magdalena Rybarikova (Slk) 2310

20.(20) Kiki Bertens (Ned) 2090

...

45.(51) Kirsten Flipkens 1178

47.(46) Alison Van Uytvanck 1088

101.(102) Yanina Wickmayer 642

116.(117) Ysaline Bonaventure 525

162.(161) Maryna Zanevska 360

247.(249) Kimberley Zimmerman 205

325.(337) Marie Benoit 140

383.(382) Tamaryn Hendler 103

471.(474) Helene Scholsen 71

476.(478) An-Sophie Mestach 70

546.(580) Greet Minnen 54

563.(523) Magali Kempen 52

599.(556) Elyne Boeykens 44

645.(628) Margaux Bovy 37

671.(649) Eliessa Vanlangendonck 33

765.(761) Britt Geukens 23

870.(865) Catherine Chantraine 16

887.(887) Deborah Kerfs 15

888.(928) Lara Salden 15

904.(902) Luna Meers 14

954.(932) Michaela Boev 12

1040.(1041) Justine Pysson 8

1062.(1061) Axana Mareen 7

1133.(1096) Chelsea Vanhoutte 5

1185.(1185) Mathilde Devits 4

1215.(1221) Zoi Meers 3