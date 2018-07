Uitschakeling komt hard aan: enkele Deense internationals kondigen hun afscheid aan

De Deense middenvelders William Kvist (33) en Michael Krohn-Dehli (35) stoppen na de uitschakeling op het WK als international.

Kvist, speler van FC Kopenhagen, vindt het na 81 interlands (twee goals) mooi geweest. “Bedankt voor alle mooie jaren”, schreef hij op Facebook na de nederlaag met strafschoppen in de achtste finale tegen Kroatië. “Ik vond het altijd leuk om met jullie het volkslied te zingen en heb mijn best gedaan.”

Kvist debuteerde elf jaar geleden in de nationale ploeg. De controlerende middenvelder, die ook voor onder meer VfB Stuttgart, Fulham en Wigan Athletic speelde, liep in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Peru (1-0) twee gebroken ribben op. Het WK leek daarmee voor hem voorbij en Kvist vloog terug naar Kopenhagen. Hij herstelde echter snel en zat zondag tegen Kroatië al weer op de bank, maar kwam niet in actie.

Krohn-Dehli, die uitkomt voor Deportivo en een verleden heeft bij o.a. RKC, Ajax, Brondby, Celta en Sevilla, mocht invallen tegen Kroatië en trapte ook een penalty binnen. Hij stopt met 59 caps achter zijn naam (zes goals).

Denemarken moest zondagavond in de strafschoppenserie buigen voor de Kroaten door missers van Christian Eriksen, Lasse Schöne en Nicolai Jorgensen. Ivan Rakitic zette voor Kroatië de beslissende elfmeter om. In de kwartfinales spelen de Kroaten tegen gastland Rusland, dat verrassend Spanje wipte (ook na penalty’s).