Zoveel heeft de garderobe van Meghan Markle al gekost

Nu Meghan Markle deel uitmaakt van de Britse koninklijke familie worden haar kleren voor officiële gelegenheden betaald met het geld van schoonvader prins Charles en die zag zijn uitgaven dan ook flink de lucht inschieten. Zo gaf hij het voorbije jaar 5,6 miljoen euro uit, liefst 1,6 miljoen meer in vergelijking met het jaar ervoor.

Prins Charles moet dezer dagen wat dieper in de geldbuidel tasten om de kleding voor zijn twee zonen prins William en Harry en zijn schoondochters Kate en Meghan te betalen. De traditie schrijft voor dat hij verantwoordelijk is voor de kosten die zijn familie maakt voor officiële gelegenheden en daar hoort Meghan sinds 19 mei ook bij. Vanaf dat ze zich verloofde met Harry is de rekening dan ook stevig aangetikt. In vergelijking met vorig jaar moest Charles 1,6 miljoen euro meer uitgeven.

Dat komt onder andere omdat William, Kate, Harry en Meghan steeds meer taken van de ondertussen 92-jarige Queen Elizabeth moeten overnemen en dus vaker op officiële gelegenheden te zien zijn. Maar er is meer, Meghan houdt van mode en was al te zien in creaties van Oscar de la Renta, Carolina Herrera en Prada, alles samen goed voor een budget van 540.000 euro. Om nog maar van haar huwelijk te zwijgen: de trouwjurk van Givenchy kostte zo'n 370.000 euro en haar avondjurk van Stella McCartney 135.000 euro.

Uit eigen zak

Maar betaalt Charles dat allemaal uit eigen zak? De kosten worden gedekt door zijn loon dat hij krijgt van de Duchy of Cornwall waar de troonopvolger graaf van is. En Charles mag dan wel de rekeningen voor de kleding op zich nemen, heel wat andere kosten voor zijn navolgelingen worden door anderen gedragen. Zo worden hun reizen betaald door het Sovereign Fund van de Queen en dus eigenlijk de belastingbetaler. Al moet wel nog vermeld worden dat Meghan voor haar huwelijk haar kleding zelf betaalde, zo zou ze zo'n 25.000 hebben uitgegeven.