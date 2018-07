Goudhaantje Salah verzilvert zijn knalseizoen bij Liverpool

Mo Salah ziet zijn knalseizoen bij Liverpool verzilverd in een nieuwe overeenkomst. De Egyptische vedette, 26, heeft bij de Reds een nieuw en langdurig contract ondertekend, zo bevestigt de club maandag op zijn website.

Het zou gaan om een verbintenis tot 2023, zonder opstapclausule, waarmee hij in de selectie van Jurgen Klopp de best verdienende speler wordt naast Roberto Firmino en Virgil van Dijk.

Salah ruilde vorige zomer AS Roma voor Liverpool en werd meteen een sensatie bij de Engelsen. In 52 wedstrijden vond de ploegmaat van Simon Mignolet liefst 44 keer de weg naar de netten. Alleen clublegende Ian Rush deed voor Liverpool met 47 goals ooit beter in een seizoen. Met 32 competitiedoelpunten werd Salah eveneens topschutter in de Premier League en werd hij verkozen tot Speler van het Jaar, voor Kevin De Bruyne.

Met Liverpool bereikte Salah de finale van de Champions League maar daarin viel hij al na een half uur uit met een schouderblessure. Real Madrid won de wedstrijd met 3-1.

Door die blessure was Salah niet topfit voor het WK in Rusland. Hij miste de openingsmatch tegen Uruguay (0-1) maar kon wel meespelen tegen Rusland (1-3) en Saoedi-Arabië (1-2). Hoewel hij in beide matchen scoorde, kon Salah de 0 op 9 niet verhinderen.