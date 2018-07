Kompany is klaar om te spelen: deze elf Rode Duivels staan wellicht in de basis tegen Japan

Na het festival van de wisselspelers in de bizarre groepswedstrijd tegen Engeland treedt België maandagavond in de Rostov Arena op volle sterkte aan tegen Japan in de achtste finales van het WK in Rusland. Enkel Adnan Januzaj is er wegens een knieblessure wellicht niet bij. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk verschijnt Vincent Kompany vandaag aan de aftrap.

Vincent Kompany viel precies een maand geleden in de oefeninterland ­tegen ­Portugal uit met een liesletsel en maakte tegen Engeland in de slotfase zijn wederoptreden. Hij is dus medisch é ...