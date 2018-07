België trok vorig jaar 140.000 migranten aan, maar er gingen er ook veel weg

In 2017 zijn bijna 140.000 buitenlanders naar België geïmmigreerd, een stijging van ongeveer 15.000 in vijf jaar. Het gaat om het op een na hoogste aantal nieuwkomers sinds de aantallen worden bijgehouden, zo schrijft Het Laatste Nieuws op basis van cijfers die Vlaams Belang opvroeg. Er kwamen echter niet alleen migranten bij, er trokken er ook 81.825 weg.

Vorig jaar kwamen er 139.818 migranten naar ons land, terwijl dat er in 2012 nog 124.717 waren. Alleen in 2010 waren er meer nieuwkomers: 140.375. Het gaat over elke vreemdeling die verblijfsrecht heeft en ingeschreven is in het rijksregister. Niet-erkende asielzoekers worden niet meegeteld.

Volgens demograaf Patrick Deboosere (VUB) is de verhoogde immigratie vooral het gevolg van de open grenzen binnen de Europese Unie. “Ongeveer twee derde van de migranten komt uit de EU”, zegt hij in Het Laatste Nieuws. “Hun motieven worden niet opgetekend, maar uit andere bronnen weten we dat het grotendeels om arbeidsmigratie gaat. Je moet natuurlijk de partner en kinderen soms meerekenen, die mee migreren.”