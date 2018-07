Toptransfer in NBA is rond: LeBron James trekt naar LA Lakers en tekent contract voor 132 miljoen euro

Drievoudig NBA-kampioen LeBron James nam op zondagavond afscheid van Cleveland nadat hij een akkoord bereikte met de Los Angeles Lakers. De 33-jarige vedette tekende een contract voor vier jaar, goed voor zo’n 154 miljoen dollar of een schamele 132 miljoen euro...

Het was zijn management Klutch Sports Group dat de transfer van LeBron James naar LA Lakers bekend maakte op Twitter:

Even later nam James zelf op Instagram afscheid van “zijn” Cleveland: “Bedankt voor vier ongelofelijke seizoenen: dit zal voor altijd mijn thuis zijn.”

De superster liet de Cavaliers vrijdag al weten dat hij de optie om zijn contract met een jaar te verlengen niet zou lichten. Ook de Philadelphia 76ers en de Houston Rockets hadden veel dollars veil om James binnen te halen maar het werd dus LA.

Het is de tweede keer dat James de Cavs verlaat. Eerder gebeurde dat in 2010, toen hij naar Miami verhuisde. Nadat hij met de Heat twee keer kampioen werd, besloot ‘King James’ terug te keren naar zijn geliefde Cleveland om de stad eindelijk een eerste titel te schenken. Die missie volbracht hij in 2016. De voorbije twee seizoenen was Golden State in de finale echter telkens een maat te groot. James moest vaak in zijn eentje opboksen tegen de collectief veel sterkere Warriors.