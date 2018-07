Goffin was er vorig jaar niet bij op Wimbledon, nu wil hij scoren: “Dit is het mooiste toernooi”

“Ik was echt droevig dat ik vorig jaar niet op Wimbledon kon spelen, want het is het mooiste toernooi”, verklaarde David Goffin (ATP 9) zondag, daags voor het begin van het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Dinsdag komt hij in de eerste ronde in actie tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP 51).

Goffin moest Wimbledon vorig jaar voor de tv volgen wegens een enkelblessure die hij op Roland Garros had opgelopen.

“Wimbledon is een speciale plek. En ze heeft me al veel mooie herinneringen opgeleverd”, zei de Luikenaar, die het in 2015 en 2016 tot in de achtste finales schopte. “Ik vind het heel leuk op gras te spelen, de sfeer is hier bovendien fantastisch.”

Belgiës nummer 1 is al een week ter plaatse. Na zijn exit in de eerste ronde op Queen’s verkoos Goffin te trainen in plaats van nog een toernooi toe te voegen ter voorbereiding op Wimbledon. In Londen oefende hij de voorbije dagen met Marin Cilic, Juan Martin Del Potro, Rafael Nadal, Novak Djokovic en Stan Wawrinka (zondag).

“Ik had gehoopt meer matchen gespeeld te hebben, maar Feliciano Lopez (die hem op Queen’s uitschakelde, nvdr.) is een grasspecialist. De voorbije trainingen hebben me goed gedaan, want het is niet eenvoudig van gravel over te gaan naar gras. Een balletje slaan met Cilic bijvoorbeeld was ideaal, want hij speelt extreem goed op gras.”

Wickmayer is op haar hoede voor Barthel

Yanina Wickmayer (WTA 102) is de eerste van de zes Belgen die het gras op mag op de All England Club. In de eerste ronde van Wimbledon staat ze maandag tegenover de Duitse Mona Barthel (WTA 114), die de kwalificaties overleefde.

“Het wordt niet gemakkelijk”, bekende Wickmayer, die Barthel drie keer versloeg in vier eerdere duels met de Duitse. “Ze heeft een goede service. Het is moeilijk om het juiste ritme te vinden met haar slagen. Maar ik ken haar en weet dus wat te doen.”

“Ik ben blij op Wimbledon te zijn. Het is een van mijn favoriete grandslamtoernooien. Mijn voorbereiding werd verstoord door een rugblessure, na een goed begin in Surbiton. Maar ik heb me goed verzorgd en ben klaar om er tegenaan te gaan.”

Wickmayer kan in Londen op bijzondere hulp rekenen. Zo wordt ze bijgestaan door Steve Darcis, die aan de kant staat met een elleboogblessure. “Toen ik had vernomen dat hij dit jaar niet meer zou spelen, heb ik hem gebeld met de vraag of hij me kon helpen. We kunnen het goed met elkaar vinden en aangezien hij ook op topniveau heeft gespeeld, weet hij perfect hoe ik me voel. Steve heeft veel vechtlust en hij kan me veel bijbrengen, zowel op tactisch als mentaal vlak.”