Geblesseerde Darcis staat Wickmayer bij tijdens Wimbledon: “Doel is volgend jaar opnieuw te spelen”

Steve Darcis speelt dit jaar geen tennis meer na een aanslepende elleboogblessure, maar hij is wel aanwezig op Wimbledon. Daar staat de 34-jarige Luikenaar, weggezakt naar de 245e plaats op de ATP-ranking, Yanina Wickmayer (WTA 102) bij als raadgever.

“Het voelt een beetje vreemd hier te zijn”, stelde Darcis, die in 2013 in de eerste ronde op de All England Club een spraakmakende zege boekte tegen Rafael Nadal. “Ik heb aanvaard om Yanina te helpen. En dat doe ik met veel plezier. Ze is heel gemotiveerd en werkt hard om terug te komen op haar beste niveau. Dat is een ingesteldheid waarvan ik houd. Ze heeft goede slagen en ik probeer haar vertrouwen te geven. Ik ben ervan overtuigd dat ze hier goed kan spelen.”

Steve Darcis ziet zich later coach worden, nu werkt hij al samen met de tennisscholen van Aywaille en Bastenaken. Toch heeft de Luikenaar nog steeds de intentie om opnieuw zelf te tennissen. Tegen eind september hoopt hij de trainingen te hervatten.

“Het doel is om nog minstens een jaar te spelen, maar alles hangt af van hoe het gaat met mijn arm. Ik heb al enkele ballen geslagen en ik voelde geen pijn. We zullen zien. Als alles goed gaat, hervat ik in januari in Australië.”