Meisje (13) bijna verdronken na kajaktocht op Maas

MAASMECHELENEen tochtje met een kajak op de Maas is voor een 13-jarig meisje uit Maasmechelen zaterdag bijna fataal afgelopen. Het meisje kwam met haar boot terecht in een stroomversnelling in de Maas in Kotem, waarna haar kajak onder een weggezakte boom belandde en omsloeg. “Het meisje heeft enkele minuten onder water gelegen, maar is door voorbijvarende kajakkers uit het water getrokken”, klinkt het bij de Brandweer Maasmechelen. Het meisje werd met een Duitse traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Maastricht. Daar lag het meisje gisteren nog steeds, al is ze wel buiten levensgevaar.