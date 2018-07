Gregory Vandewouwer (B-15/2, GT Tessenderlo) tegen Olivier Rojas (B-15/2, TC Maaseik) was de verrassende sterrenfinale bij de heren 1 in Tessenderlo. Voor beiden was het de eerste keer dat ze finale speelden in de hoogste reeks. Vandewouwer kon de zege niet thuis houden. Hij verloor in drie sets van Rojas: 6-3, 1-6, 1-6.