“Onbereikbare dienst is een pure schande”

BrusselAcht maanden nadat hij dat een eerste keer deed, klaagt ambtenaar Didier Coeurnelle opnieuw de situatie bij het Directoraat-Generaal voor Personen met een Handicap aan. “Ondanks enkele verbeteringen blijft de situatie even catastrofaal. Een persoon met een handicap die zich tot onze FOD richt, heeft 100 procent kans om niet volgens de basisregels van respect of de wet te worden behandeld. Dit is immoreel, illegaal en ongeëvenaard”, schrijft Coeurnelle aan zijn grote baas Frank Van Massenhove. Bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) gaat 28 extra ambtenaren ­­aanwerven, bovenop de 38 van eind vorig jaar.