Penaltyheld Subasic schenkt Kroatië kwartfinale na spectaculaire strafschoppenreeks, Denemarken is uitgeschakeld

Kroatië heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinales van het WK voetbal na een bijzonder spannende partij tegen Denemarken. De Kroaten misten diep in de verlengingen een ultieme kans op winst toen Modric vanaf de stip miste. In de strafschoppenreeks lukte het wel: doelman Subasic pakte drie strafschoppen en was de grote held. Na 120 minuten was de stand 1-1, in de penaltyreeks werd het 3-2 voor de Kroaten.

De vlam zat meteen in de pijp bij de ontmoeting tussen de Denen en de Kroaten. Mathias Jorgensen zorgde nog voor het verstrijken van de eerste minuut voor een Deense voorsprong. Het was een op het eerste zicht ongevaarlijk schotje, maar de Kroatische doelman Subasic duwde de bal via de paal in doel. Lang duurde het Kroatische antwoord niet: twee minuten later had Mario Mandzukic al de 1-1 op het bord gezet.

Jorgensen opende vrijwel meteen de score. Foto: AFP

Na het wervelende begin leek een veelbelovende match in het verschiet te liggen, maar de twee teams konden daar geen gehoor aan geven. De Kroaten namen aanvankelijk het voortouw, vooral via een bedrijvige Rebic. Na twintig minuten wilden de Kroaten een penalty na een ‘fout’ van Knudsen op Mandzukic, maar ref Pitana gaf er terecht geen gehoor aan. Daarna herstelde het evenwicht zich. Subasic moest Braithwaite van een nieuwe Deense voorsprong houden, collega Schmeichel deed enkele minuten later hetzelfde door een schot van Rakitic weg te boksen. Rebic vond in de rebound ook Schmeichel op zijn pad, terwijl de tweede rebound van Perisic over ging. Een kopbal van Lovren ging net naast, terwijl aan de overzijde Eriksen een voorzet op de lat schilderde. 1-1 bleef echter de stand bij de rust.

Mandzukic stelde gelijk voor Kroatië. Foto: AFP

Angst leek bij beide teams te overheersen in de tweede helft, want de partij viel na de pauze compleet stil. Het eerste echte wapenfeit was een kleine mexican wave die de verveelde supporters halverwege de tweede helft inzetten. Denemarken dreigde even later dan toch via Jorgensen, maar Subasic raapte makkelijk op. Aan de overzijde vonden Modric en Rebic ook het doel niet met afstandsschoten. Het begin van een Kroatisch slotoffensiefje, maar ook Pivaric en Perisic konden niet scoren. In de extra tijd kregen zowel Rakitic als Braithwaite nog een goede kans om hun land richting kwartfinale te trappen, maar zo ver kwam het nog niet: verlengingen dienden zich aan.

Traag elan

In die verlengingen gingen Kroatië en Denemarken op hun trage elan verder. Een droge knal van Lasse Schöne namens de Denen in minuut 99 was het eerste echte gevaar, maar het afstandsschot zoefde enkele meters naast. Behalve wat Kroatische druk gebeurde er niets meer in de eerste verlenging. De Deense bondscoach Hadeige gooide met Pione Sisto, onzichtbaar in de groepsfase, nog een laatste troefkaart op tafel. Ei zo na beloonde Sisto het vertrouwen met een snelle goal, maar zijn krul ging voorlangs.

De partij leek op strafschoppen af te stevenen, tot de wedstrijd in de 114de minuut plots op zijn kop werd gezet. Rebic werd handig de diepte in gestuurd en omspeelde Schmeichel. Jorgensen kon niet anders dan een tackle inzetten: geel en strafschop voor de Kroaten. Aanvoerder Modric nam zijn verantwoordelijkheid, maar penaltyspecialist Kasper Schmeichel zorgde voor Deense euforie door de goeie hoek uit te kiezen. Het bleef 1-1: tijd voor een spannende strafschoppenreeks.

Kasper Schmeichel (links) en Danijel Subasic (rechts) waren vanavond de grote helden van hun land. Foto: REUTERS

De reeks begon slecht voor de Denen toen sterspeler Eriksen zijn strafschop meteen gepakt zag worden door Subasic. Schmeichel vermeed echter een achterstand door de penalty van Badelj te pakken. De twee volgende penalty’s gingen voor beide teams binnen. Subasic pakte echter de vierde Deense strafschop van Ajacied Lasse Schöne. Schmeichel redde nadien de poging van Pivaric, maar Subasic deed hetzelfde met het schot van Jorgensen. Rakitic trapte de beslissende vijfde penalty binnen.

In de kwartfinale neemt Kroatië het op tegen Rusland, dat eerder op de dag Spanje uitschakelde… na een strafschoppenreeks. Lees er hier meer over.