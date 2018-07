Japanners in België en Belgen in Japan: Wie wint de match? "Hopen op een stunt"

Tessenderlo -

“Brugge, onze wafels en frieten kennen ze in Japan, maar wie nu precies de Rode Duivels zijn, weten ze amper”, zegt Looienaar Rob Van Nylen, die al meer dan twintig jaar in Tokio woont. Omdat Van Nylen voetbalgek is, werd hij de afgelopen dagen door verschillende Japanse tv-stations gevraagd om een tipje van de sluier te lichten over de kwaliteiten van onze Duivels.