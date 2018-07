René Vandereycken vindt dat Duivels moeten profiteren van verschil in lengte: “Stilstaande fases ten volle benutten”

René Vandereycken (64) is na jarenlang stilzwijgen terug in het voetbal. Negen jaar nadat hij afscheid nam als bondscoach volgt hij voor onze krant het WK op de voet. Wie de voormalige middenvelder kent, weet wat dit betekent: gedetailleerde, scherpe en glasheldere analyses. De Limburger is van mening dat de Rode Duivels tegen de kleine Japanners moeten profiteren van het verschil in lengte. “Niet door voortdurend de lange bal te zoeken, wel door stilstaande fases ten volle te benutten en aandacht te schenken aan flankvoorzetten.”

1. Kent Martinez ons tactisch potentieel?

“Japan heeft in zijn eerste twee groepsmatchen in een 4-2-3-1 gespeeld. In de derde groepsmatch tegen Polen voetbalden ze met één spits diep ...