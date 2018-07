Jetskiër verongelukt op kanaal in Lanaken

Lanaken - Een Nederlandse jetskiër is zondag in de vooravond verongelukt op het kanaal in Briegden (Lanaken). Het slachtoffer viel in een scherpe bocht van zijn machine. Een vriend die vanop de oever stond toe te kijken, zwom naar hem toe. De hulpdiensten probeerden de man te reanimeren. Tevergeefs. De 55-jarige man uit Sittard overleed ter plaatse.

Het kanaal in Briegden was zeker geen onbekend terrein voor de twee Nederlanders. Ze waren er de laatste dagen al meerdere keren gesignaleerd. Het verbindingskanaal en een stukje Zuid-Willemsvaart is ...