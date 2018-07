Zomer van het Limburgs bier: 90 jaar Cristal Alken, “Het eerste Belgische pilsbier”

Alken -

“Door vast te houden aan het oorspronkelijke recept zijn we vandaag weer actueel”, zegt Yannick Boes. Jarenlang was de 72-jarige jurist directeur communicatie van de brouwerij van Alken, in 1923 opgericht door zijn grootvader Edouard Boes en Jozef Indekeu. Vijf jaar later – precies negentig jaar geleden – brouwden zij de inmiddels bekende Cristal. Samen met Jan Indekeu, de 83-jarige zoon van Jozef Indekeu, blikt Yannick Boes terug op die periode.