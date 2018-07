Alken - Cristal Alken is een bier van lage gisting, waaraan Saazhop wordt toegevoegd. “Een Tsjechische hopsoort, die zorgt voor een aangename bitterheid en een dorstlessend gevoel”, zegt brouwmeester Bart Durlet.

Bij de lancering van de nieuwe Cristal ontstond er een geanimeerde discussie: is de smaak veranderd of niet? “Pertinent niet”, verduidelijkt Bart Durlet. “Het alcoholpercentage is gestegen van 4,8 naar ...