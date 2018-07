Alken -

Brouwerij Alken-Maes ontstond in 1988 uit de fusie tussen de brouwerijen Alken en Maes en maakt sinds 2008 deel uit van de groep Heineken. Het gamma bestaat uit de pilsbieren Maes, Heineken en Cristal, de alcoholvrije bieren Maes en Maes Radler (eveneens in 2 %) , de abdijbieren Affligem, Postel en Grimbergen, lambiekbier Mort Subite, de sterke blonde bieren Judas en Hapkin, witbier Brugs, Op-Ale, Ciney, Watneys Scotch Ale, Desperados en het cidermerk Strongbow. Alken-Maes stelt bijna 500 mensen tewerk, waarvan zo’n tweehonderd in Alken. Daarnaast zijn er ook brouwerijen in Opwijk en Kobbegem. De brouwerij van Alken is de grootste van de drie. “Zeg maar het kloppend hart”, benadrukt marketingdirecteur Jan Bosselaers. “Voor de fusie werd op deze locatie hoofdzakelijk Cristal geproduceerd. Nu wordt hier het grootste gedeelte van het assortiment gebrouwen, zowel de pilsen als de speciaalbieren. Alken is ook de brouwerij waar alle bieren gebotteld worden en van waaruit de distributie gebeurt. De voorbije jaren hebben we sterk ingezet op automatisering. Vooral voor de pilsproductie is dat belangrijk omdat dit soort bier bestaat uit de pure basisingrediënten: hop, mout, gist en water. Daardoor merk je het kleinste foutje. Technologie helpt ons om een constante kwaliteit over de jaren heen te garanderen. In een speciaalbier zitten zoveel smaken, dat een fout minder opvalt.” (rusm)