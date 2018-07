Stoffel Vandoorne: "Mijn race zat er in de derde bocht al op"

De race van onze landgenoot Stoffel Vandoorne zat er eigenlijk al op voordat de eerste ronde van de GP van Oostenrijk was afgewerkt. In de derde bocht reed Vandoorne immers tegen een andere wagen, waardoor zijn McLaren ernstig beschadigd raakte en hij bijna meteen tegen een ronde achterstand aankeek.

"Het was een normaal race-incident," blikt Vandoorne terug op de aanrijding in de openingsronde. "In de derde bocht waren er drie à vier wagens die naast elkaar reden en vervolgens komt alles uiteraard bij elkaar. Het contact was jammer genoeg niet te vermijden."

"Nadat ik een pitstop maakte voor een nieuwe neus kwam ik terug in het verkeer de baan op. Ik kreeg meteen blauwe vlaggen te zien en de leiders in de race staken mij voorbij. Het was frustrerend om al de wagens voorbij te moeten laten."

In tegenstelling tot teamgenoot Fernando Alonso kon Vandoorne door zijn ronde achterstand niet profiteren van de vele incidenten en uitvallers in de race. Positief is echter wel dat de McLaren tijdens de race opnieuw een stuk competitiever was dan tijdens de kwalificatie.

"Tegen het einde van de race kreeg ik enkele vrije ronden en slaagde ik erin om enkele wagens opnieuw in te halen. Er zat nog snelheid in de wagen. Als je naar de rondetijden kijkt dan waren we vandaag veel competitiever dan gisteren tijdens de kwalificatie. Dat is positief."

Aan het einde van de race gaf Vandoorne op, teamgenoot Fernando Alonso slaagde er wel in om als achtste in de punten te finishen.

"Dat het team enkele punten wist te behalen is opnieuw positief, zeker na zo'n moeilijk weekend," besloot Vandoorne.

