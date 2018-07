Adiós España: Gastland Rusland stuurt La Roja naar huis na strafschoppen

Rusland heeft voor een verrassing van formaat gezorgd op het WK voetbal. Het gastland schakelde Spanje, de wereldkampioen van 2010, uit na een spannende strafschoppenreeks en mag naar de kwartfinale. De wedstrijd was na verlengingen op 1-1 geëindigd, de strafschoppenreeks werd door Rusland gewonnen met 3-4.

Met een 6 op 9 in de groepsfase - maar een stevige nederlaag tegen Uruguay in de laatste wedstrijd - was het afwachten hoe de Russen zouden reageren in hun achtste finale tegen Spanje. Bondscoach Cherchesov verraste alvast door Villarreal-speler Denis Cheryshev, nochtans al goed voor drie goals dit WK, op de bank te laten starten. Ook bij Spanje viel een verrassing te bespeuren in de vorm van Andrés Iniesta, die ook op de bank moest beginnen.

Opnieuw een eigen doelpunt

Na een korte studieronde waren het de Russen die voor het eerste gevaar van de partij zorgden. De eerste échte kans kwam echter van de Spanjaarden en die was ook meteen raak. Een vrije trap van Asensio belandde nogal ongelukkig op het been van Ignashevich, die samen met Sergio Ramos in duel was. Akinfeev had geen verhaal tegen de verrassende bal: 1-0 voor Spanje en het tiende (!) eigen doelpunt op dit WK.

Dit eigen doelpunt van Sergey Ignashevich opende de score voor de Spanjaarden. Foto: AFP

De Spanjaarden hielden de partij nadien onder controle zoals enkel zij dat kunnen met het befaamde tiki taka. Op een bepaald moment hadden de Spanjaarden zelfs 75% balbezit. De Russen, luid aangemoedigd door hun thuispubliek, probeerden wel en kwamen naarmate de rust naderde wat beter in de partij. De beresterke spits Dzyuba vocht verbeten tegen Ramos en Piqué, maar tot scoren kwam hij niet. Ook Golovin vond het doel niet. Plots kregen de Russen vlak voor de rust echter een ultieme kans op de gelijkmaker toen Piqué op een hoekschop de bal tegen de arm kreeg. De VAR ging akkoord, Dzyuba trapte vanaf de stip koelbloedig de 1-1 tegen de touwen. Meteen ook de ruststand, al kreeg Costa nog twee goede kansen op de 2-1.

Slappe tweede helft

In de tweede helft was het Spanje dat het beste uit de kleedkamers verscheen. Dat leidde tot een resem aan slechte voorzetten, minder goede controles en halve kansjes, maar echte doelkansen kwamen er lang niet. Op het uur mocht de Russische publiekslieveling Cheryshev invallen, enkele minuten later maakte aan de Spaanse kant ook Iniesta zijn opwachting. Het spelbeeld veranderde echter niet. Intussen vielen enkele Russen al neer met krampen. Akinfeev moest vijf minuten voor het einde twee fenomenale reddingen uit de vuisten slaan op een poging van Iniesta en de daaropvolgende rebound van invaller Aspas. Ramos trof bij het ingaan van de extra tijd nog met de kop het zijnet. Verlengingen waren echter onvermijdelijk.

Dzyuba scoorde alweer voor het gastland. Foto: AFP

In die verlengingen hadden een pak spelers geen energie meer om nog echt te strijden. Het grootste gevaar kwam dan ook vaak van de invallers. Beide ploegen maakten in de verlenging overigens gebruik van de vierde wissel, de eerste keer dat dat nieuwe reglement wordt toegepast op het WK. In de eerste verlenging was een centraal schot van Asensio het enige noemenswaardige wapenfeit, maar in de tweede verlenging ontstond er plots een Spaanse furie. Akinfeev moest meermaals redding brengen op goede pogingen van Rodrigo, de vierde wissel van Spanje.

Strafschoppen

De regen begon met nog enkele minuten op de klok te vallen en de Russische bankzitters maanden het publiek aan om achter de ploeg te gaan staan. Een ongeziene sfeer heerste in het Luzhniki Stadium, waar 78.000 toeschouwers aanwezig waren. Ook een allerlaatste poging van de Spanjaarden leverde niks meer op, waardoor voor het eerst dit toernooi strafschoppen nodig waren. Beide teams scoorden daarin hun eerste twee penalty’s, maar poging nummer drie aan de Spaanse kant ging mis voor Koke. Golovin trapte de Russen op voorsprong. Sergio Ramos was nadien wel trefzeker voor Spanje, net als Cheryshev voor de Russen. De druk op de schouders van invaller Aspas, die de vijfde penalty nam voor Spanje, was te hoog. Iniesta durfde niet te kijken. Aspas’ strafschop werd gepakt door Akinfeev, die de grote held werd van de Russische natie: het gastland gaat door naar de volgende ronde!

Rusland zal het in de volgende ronde opnemen tegen Kroatië of Denemarken, die vanavond om 20 uur spelen in hun achtste finale.