Spanjaard Marc Marquez wint MotoGP van Nederland in Assen, Siméon moet opgeven

De Spanjaard Marc Marquez (Honda), regerend wereldkampioen en leider in het huidige WK, heeft zondag in Assen de Grote Prijs van Nederland in de koningsklasse MotoGP gewonnen. Marquez ging zijn landgenoten Alex Rins (Suzuki) en Maverick Vinales (Yamaha) vooraf. De Italianen Andrea Dovizioso (Ducati) en Valentino Rossi (Yamaha) vielen met plaatsen vier en vijf buiten het podium. Onze landgenoot Xavier Siméon (Ducati) gaf na 17 ronden op.

De 88e editie van de TT in assen was uitermate spectaculair, met inhaalacties en wisselingen aan de kop bij de vleet. De Spanjaard Jorge Lorenzo (Ducati, winnaar van de twee jongste GP’s (Catalonië en Italië)), nam de beste start: gestart vanop de tweede rij wurmde hij zich naar de kop. In de loop van de race namen achtereenvolgens Dovizioso, Marquez en Rossi de koppositie over. In de laatste ronden wist Marquez de concurrenten op achterstand te plaatsen en won de Honda-coureur met 2 seconden voorsprong op een verrassende Rins. Voor Marquez is Assen al zijn vierde zege van het seizoen.

Na acht van de 19 races heeft Marquez 140 punten. Dat zijn er 41 meer dan Rossi en 47 meer dan Vinales. De volgende race vindt plaats op 15 juli op het Duitse circuit Sachsenring.