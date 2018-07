Na twee ereplaatsen: Anthony Roux verovert Franse driekleur

De 31-jarige Anthony Roux heeft zondag het Franse wielerkampioenschap op de weg gewonnen. In een sprint in Mantes-la-Jolie ging hij Anthony Turgis en Julian Alaphilippe vooraf. De wedstrijd, gereden in een loden hitte, werd nagenoeg de volle 253 kilometer gecontroleerd door het team van Roux, Groupama-FDJ.

Roux, prof sinds 2008, was in zijn carrière al tweemaal dicht bij de tricolore trui, met een derde plaats in 2009 in Saint-Brieuc en een tweede in 2011 in Boulogne-sur-Mer. Een grote zege heeft Roux tot dusver nog nooit gehaald. Zijn palmares vermeldt één ritzege in de Vuelta in 2009.